CORONAVIRUS | L’Europa non c’è più

Sembra che l’Unione Europea si stia disintegrando. Infatti, i Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo chiedono i Coronabond mentre i Paesi nordici, come la Germania, chiedono che si usi il MES. Il Coronavirus ha messo in crisi questa Unione Europea, facendone emergere tutte le contraddizioni. Non vi è solo l’emergenza sanitaria ma vi è anche quella economica ed i Paesi europei chiedono risposte.

Ora, sembra che i Paesi dell’Unione Europea non si stiano muovendo in modo corale. Questa Unione Europea è nata male. Vi è solo l’Euro mentre mancano una vera banca centrale e delle vere istituzioni politiche che rispondono ai cittadini. L’unica istituzione europea elettiva è il Parlamento Europeo. Però, esso non ha alcun potere. Al contrario, il potere è in mano al Consiglio Europeo, alla Commissione Europea e alla Banca Centrale Europea, i quali non sono elettivi. Qualcosa non va.

Con la Brexit, il Coronavirus ci ha offerto un’occasione d’oro per ripensare questa Unione Europea. I politici europei sapranno coglierla? Se non lo facessero, l’unica cosa sensata sarebbe la cessazione di questa Unione Europea che ha dimostrato di essere come un palazzo costruito senza buone fondamenta.