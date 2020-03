CORONAVIRUS | La Farnesina lancia la campagna #WeAreItaly

Tanti importanti artisti italiani hanno aderito all'iniziativa e realizzato videomessaggi per diffondere all'estero l'invito a restare connessi con il mondo della cultura italiana

Parte la campagna #WeAreItaly #StayTunedOnIt, lanciata dalla Farnesina per promuovere nel mondo l’Italia piu’ creativa e vitale della cultura nei giorni del Coronavirus. Lo si legge in una nota del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Andrea Bocelli, Uto Ughi, Tiziano Ferro, Paolo Fresu, Ada Montellanico, Nek, Andrea Griminelli, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso e tanti altri hanno aderito all’iniziativa e realizzato videomessaggi per diffondere all’estero l’invito a restare connessi con il mondo della cultura italiana.

Inoltre saranno diffuse le tante iniziative che in questi giorni di emergenza le istituzioni culturali italiane stanno mettendo in campo per offrire al pubblico italiano e internazionale momenti esclusivi di intrattenimento culturale virtuale.

Per mostrare l’immagine di un paese capace di continuare a produrre e diffondere cultura e intrattenimento di grande qualita’, il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale raccogliera’ ogni giorno nuovi video e nuovi contenuti esclusivi che promuovera’ attraverso la pagina dedicata del proprio sito web, i canali social e la rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura nel mondo.

In primo piano tutta la “web culture” offerta da musei e parchi archeologi, biblioteche e archivi, festival e teatri, il mondo del cinema e dello spettacolo dal vivo, la tv, la radio e l’editoria (quali Istituto Luce, Cineteche di Milano e Bologna, Salone del Libro, Pinacoteca di Brera, Maxxi e tante altre) che stanno mostrando una straordinaria capacita’ di “occupare” in modo creativo e di qualita’ le piattaforme social.