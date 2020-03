CORONAVIRUS | Germania stanzia 50 milioni di euro per 40 voli charter, rimpatriati 96mila cittadini tedeschi

Il ministro degli Esteri tedesco: “Non viaggiate, state a casa”. Nel frattempo è in corso la maggior campagna di rimpatrio di cittadini tedeschi della storia della Repubblica Federale

La Germania avverte i propri cittadini: non viaggiate, restate a casa. Heiko Maas, ministro degli Esteri, ha twittato: “Rimanete a casa! Proteggete voi stessi echi vi sta intorno”. Niente viaggi, dunque, almeno fino a dopo Pasqua. “Ciò è doloroso per molti, ma è assolutamente necessario”, ha spiegato il ministro.

Intanto è in corso la maggior campagna di rimpatrio di cittadini tedeschi della storia della Repubblica Federale: a partire da martedì sono 144mila le persone che hanno chiesto assistenza al ministero degli Esteri per tornare a casa dall’estero. Sono stati stanziati 50 milioni di euro per 40 voli charter. Al momento sono stati rimpatriati 96mila cittadini tedeschi.

Fra mercoledì e giovedì ci sono stati 14 voli speciali, mentre nel week end la compagnia aerea Lufthansa e le agenzie di viaggio cercheranno di riportare a casa i loro clienti rimasti bloccati.