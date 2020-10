CORONAVIRUS | Francia, 17mila contagi in 24 ore: Parigi si blinda e chiude tutto

Parigi chiude tutto, musei, bar, ristoranti, palestre. Potranno restare aperti tutti gli impianti di sport all'aperto, compresi gli stadi che non potranno però ospitare più di mille spettatori

Galoppa il coronavirus in Francia: lo scorso sabato i contagi sono stati quasi 17mila in 24 ore, un numero record. Così Parigi decide di blindarsi e chiudere tutto.

La sindaca della Ville Lumiere, Anne Hidalgo, e il prefetto Didier Lallement, in una conferenza stampa congiunta hanno spiegato questa mattina le misure di contenimento che avranno validità di 15 giorni a Parigi e in tre dipartimenti della cosiddetta “piccola corona” metropolitana.

Tra le misure, spicca la chiusura di bar e caffè. Potranno restare aperti tutti gli impianti di sport all’aperto, compresi gli stadi che non potranno però ospitare più di mille spettatori. Le palestre e i club sportivi verranno invece chiusi come le piscine, fatta eccezione le piscine dove si svolgono cosrsi di nuoto per i minorenni. Sospese inoltre le esposizioni artistiche, i congressi e gli spettacoli circensi.

Stop anche alle sale giochi e a tutte le attività ludiche al chiuso. I matrimoni potranno avere luogo, sia con rito civile che religioso ma i ricevimenti negli spazi tradizionali sono al momento vietati.