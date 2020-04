CORONAVIRUS | Berlusconi: “L’Italia saprà rialzarsi”. Draghi premier? “Non è momento di cambiare governo” [VIDEO]

”Ci sono tante persone che si sono trovate improvvisamente senza nessun reddito e non sanno letteralmente di cosa vivere. Penso a chi ha perso il lavoro, ai lavoratori stagionali e occasionali. Penso ai commercianti e ai professionisti che hanno dovuto chiudere le loro attività. Penso, perchè anche questa è una realtà, ai tanti che lavorano in nero nell’economia sommersa: non possono essere lasciati morire di fame. E’ un tema che riguarda soprattutto il Sud, ma anche il Nord”.

“Se l’Europa non facesse la sua parte come una comunita’ di popoli solidali sarebbe la fine dell’Europa che abbiamo sognato, credo che non sara’ cosi’, anche sulla base dei contatti con i leader del Partito popolare europeo. Posso dire che l’Europa si sta muovendo, il governo dell’Europa sta mettendo 100 miliardi per finanziare il fondo Sure destinato a finanziare la cassa integrazione”.