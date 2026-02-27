Giovedì 26 febbraio si è conclusa la missione istituzionale in Colombia e Honduras del Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, volta a rafforzare la cooperazione agroalimentare, territoriale e imprenditoriale.

A Cartagena, il SG Silli ha guidato la delegazione dell’IILA alla II Conferenza Internazionale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale – ICARRD+20, piattaforma globale di confronto su accesso alla terra, governance rurale, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile.

In occasione dell’evento, IILA ha partecipato alle attività organizzate dall’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dove è stata presentata l’esperienza italiana con il suo modello trentennale di Denominazioni di Origine Protette (DOP/IGP), consolidatosi come strumento importantissimo per generare valore aggiunto nei territori rurali e rafforzare l’identità produttiva locale.

Tra i momenti centrali, l’inaugurazione dello stand Italia–Colombia, spazio espositivo dedicato alla valorizzazione dei prodotti italiani a denominazione di origine accanto a produzioni colombiane, in un dialogo culturale e commerciale fondato sul concetto di identità territoriale.

All’interno dello stand uno spazio è stato interamente dedicato al progetto Paesaggi Produttivi e Sostenibili attualmente in corso in Colombia, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) attraverso l’AICS e realizzato dall’IILA, con il sostegno della RAP-E Regione Centrale e dell’Alleanza Bioversity – CIAT. Il Segretario Generale Silli ha potuto incontrare i partner e gli attori coinvolti nel progetto che hanno presentato ad ICARRD+20 workshop tecnici, dialoghi di alto livello e spazi di scambio di buone esperienze.

A latere della conferenza il Segretario Generale Silli si è riunito con rilevanti esponenti dei governi dei Paesi membri IILA, tra cui: la Ministra degli Affari Esteri della Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy; la Ministra dell’Agricoltura della Colombia, Martha Viviana Carvajalino Villegas; la Governatrice del Dipartimento di Sucre in Colombia, Lucy Inés García Montes; il Ministro dello Sviluppo Agrario e dell’Agricoltura Familiare del Brasile, Paulo Teixera.

La prima missione del Segretario Generale Silli si è conclusa a San Pedro Sula, in Honduras, dove nella cornice dell’Assemblea Nazionale della Camera di Commercio ha potuto incontrare il Presidente della Repubblica, Nasry Asfura, con cui sono stati ribaditi i solidi legami di amicizia che uniscono l’IILA a questo Paese membro.

In tale contesto, SG Silli si è inoltre riunito il Ministro dello Sviluppo economico, Eddy Ordoñez, il Sindaco della città, Roberto Contreras, e il Presidente della Camera di Commercio e Industrie per dialogare su opportunità di cooperazione e rafforzamento imprenditoriale.

La missione ha confermato il ruolo dell’IILA quale piattaforma strategica di dialogo in cui si promuovono partenariati fondati su qualità, sostenibilità e valorizzazione dei territori.

