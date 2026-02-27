“L’entrata in vigore del nuovo decreto che rende la Carta d’Identità Elettronica valida a vita per i cittadini over 70 rappresenta una novità di grande rilievo. È un passo concreto verso la semplificazione burocratica e la tutela dei diritti dei nostri concittadini, soprattutto di quelli che, in Italia e nel mondo, si confrontano quotidianamente con procedure complesse e ripetute”: lo dichiara Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero).

“Questa misura di semplificazione – prosegue – non solo riduce gli adempimenti amministrativi, ma dà risposta alle reali esigenze di una fascia importante della popolazione. Il nostro impegno è volto a garantire servizi pubblici sempre più accessibili, efficienti e rispettosi del tempo e delle aspettative dei cittadini italiani”, aggiunge Odoguardi.

Ma il Movimento ha portato avanti in queste ore un’altra importante iniziativa politica per gli italiani nel mondo: “Accogliamo con grande soddisfazione l’iniziativa del MAIE a Roma in materia di voto all’estero e sicurezza del voto, con una proposta di legge che punta a garantire più trasparenza, partecipazione e tutela per gli italiani residenti fuori dai confini nazionali”, commenta Odoguardi, a proposito della recente conferenza stampa in Parlamento e la proposta di legge MAIE sulla sicurezza del voto degli italiani all’estero.

“Si tratta di un impegno politico di grande valore, che dimostra come il MAIE, pur essendo storicamente una forza identitaria per le comunità italiane nel mondo, oggi agisca come soggetto politico protagonista, capace di tradurre i bisogni dei nostri connazionali in proposte legislative concrete. Un’attività che guarda all’italianità nel mondo, alla difesa dei diritti democratici e al rafforzamento del legame con la madrepatria, portando le istanze degli italiani all’estero nei luoghi dove si decidono le politiche nazionali”, conclude il Vicepresidente MAIE.