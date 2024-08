Gli pneumatici sono una delle parti più cruciali di un’auto, non solo per la loro importanza nella sicurezza stradale, ma anche per l’impatto economico della loro sostituzione. Infatti, secondo uno studio della Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus a cui ha avuto accesso https://parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, quasi due veicoli italiani su dieci circolano con pneumatici in cattive condizioni.

Effettuando una corretta manutenzione e prolungandone la vita utile, però, si può risparmiare denaro e garantire un viaggio più sicuro. Per riuscirci ecco i consigli elaborati dagli esperti di Parclick.it:

Mantenere la pressione corretta

Dobbiamo controllare la pressione degli pneumatici regolarmente e mantenerla al livello raccomandato dal produttore del veicolo. Una pressione errata può causare un’usura irregolare e aumentare il rischio di scoppi. È consigliabile misurare la pressione degli pneumatici quando sono freddi, cioè prima di aver guidato per più di un paio di chilometri. Guidare riscalda gli pneumatici e può alterare le letture della pressione. Effettuare l’allineamento e il bilanciamento

L’allineamento delle ruote garantisce un’usura uniforme degli pneumatici e migliora la maneggevolezza dell’auto. Se durante la guida notiamo che il nostro veicolo sbanda da un lato, è probabile che sia necessario un allineamento. Il bilanciamento degli pneumatici è cruciale per evitare vibrazioni e assicurare un’usura uniforme delle ruote. Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che si cambiano o si ruotano gli pneumatici. Ruotare regolarmente gli pneumatici

La rotazione consiste nello spostare gli pneumatici da una posizione all’altra (da davanti a dietro, viceversa e talvolta da un lato). È consigliabile ruotare gli pneumatici ogni 10.000 chilometri circa, o secondo le raccomandazioni del produttore, per favorire un’usura uniforme. Controllare lo stato degli pneumatici

È fondamentale controllarli regolarmente per verificare che non presentino segni di usura irregolare, tagli, forature o rigonfiamenti. La profondità del battistrada degli pneumatici è molto importante per una buona trazione, soprattutto sul bagnato. Utilizziamo sempre un calibro per verificare che il battistrada non sia al di sotto del limite legale (di solito 1,6 mm in molti Paesi). Guidare con precauzione

Una guida fluida e l’assenza di manovre brusche riducono l’usura degli pneumatici. Accelerazioni e frenate improvvise possono causare un’usura prematura e irregolare. Inoltre, un eccesso di peso può esercitare una pressione aggiuntiva sugli pneumatici, causandone un’usura più rapida. Consulta il manuale d’uso per conoscere il peso massimo consigliato. Mantenere il veicolo in buone condizioni

L’usura dei componenti delle sospensioni o dello sterzo può influire negativamente sugli pneumatici. È quindi importante eseguire una manutenzione regolare per garantire che l’intero sistema sia in buone condizioni. D’altra parte, se il veicolo rimane in strada per un periodo di tempo prolungato, il calore e la luce intensa del sole possono accelerare il processo di usura degli pneumatici, con conseguente riduzione della loro durata. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it consigliano di lasciare l’auto in un parcheggio possibilimente coperto quando non la si utilizza, soprattutto nelle giornate più calde. Utilizzare pneumatici adeguati

Investire in pneumatici di buona qualità può sembrare costoso all’inizio, ma generalmente durano di più e offrono migliori prestazioni e sicurezza. Una buona idea è anche quella di utilizzare pneumatici adatti alla stagione. Gli pneumatici invernali sono progettati per le condizioni di freddo e neve, mentre quelli estivi o per tutte le stagioni sono più adatti al clima caldo. Cambiare la ruota in caso di foratura

È importante ricordare che, in caso di foratura, le ruote di scorta sono meno durevoli di quelle normali. Di solito hanno limitazioni di velocità (generalmente 80 km/h) e una quantità massima di chilometri. Pertanto, è meglio seguire le raccomandazioni del produttore e recarsi al più presto in officina per sostituirla.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, ha affermato: “Da Parclick vogliamo trasmettere ai nostri utenti la cultura della sicurezza e dare loro le giuste informazioni affinché possano viaggiare con la massima tranquillità e comodità, promuovendo un tipo di mobilità responsabile e consapevole”.