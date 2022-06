Come cambia il modo di viaggiare con la crisi

Torna a crescere, anche rispetto ai livelli pre-pandemia, la spesa media dei turisti italiani che scelgono un viaggio organizzato da un consulente di viaggio: 1.980€ (+5% rispetto al 2019) è ciò che spenderà in media quest’estate chi prenota il proprio viaggio su Cartorange.com, il portale delle vacanze su misura disegnate dai professionisti del settore. Dall’analisi di CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di viaggio con oltre 450 collaboratori, emergono una serie di trend che la dicono lunga su come sono cambiati i comportamenti di chi predilige i viaggi strutturati e personalizzati: «La voglia di tornare a esplorare il mondo è più forte dell’incertezza, ora data dalla situazione internazionale più che dagli strascichi della pandemia – conferma l’amministratore delegato di CartOrange Gianpaolo Romano –. Due cose principalmente si evidenziano: la ricerca di assistenza qualificata, per partire sereni e in sicurezza, e la tendenza a prenotare sempre più sotto data, proprio perché sono molte le variabili da considerare fino all’ultimo. Di conseguenza i consulenti di viaggio hanno un ruolo sempre più importante nel consigliare, orientare e permettere ai clienti di cogliere al volo le migliori proposte e combinazioni».

Le tendenze dell’estate 2022 – La stagione estiva appena iniziata segna una ripresa dei viaggi all’estero, ancora con prevalenza di quelli a medio o corto raggio. Fanno eccezione gli Stati Uniti, che rimangono la meta più sognata e richiesta, non solo dalle coppie o dagli amici ma ora anche dalle famiglie. L’altro grandissimo protagonista di quest’anno è il Nord Europa, con Islanda, Norvegia, Svezia, Danimarca e Scozia in cima alle preferenze dei turisti italiani. «Una scelta che riflette senza dubbio la voglia di destinazioni poco affollate e percepite come sicure dal punto di vista sanitario – commenta sempre Romano – ma anche un più generale orientamento verso il contatto con la natura, cosa strettamente legata alla sempre maggiore richiesta di viaggi ecosostenibili, da effettuare anche con mezzi di trasporto alternativi all’aereo».

Posticipate ancora per un po’ le vacanze nelle destinazioni più esotiche e a lungo raggio, le esperienze che arricchiscono il viaggio diventano un elemento fondamentale nelle scelte dei clienti, sottolinea sempre Gianpaolo Romano: «Optare per mete più vicine e conosciute diventa una spinta a viverle in modo diverso. Prendiamo il mare, al quale gli italiani non rinunceranno: il lato più apprezzato del lavoro dei consulenti è che sanno rendere unica una vacanza alternando il relax in spiaggia con visite culturali, enogastronomia, sport e avventura, shopping di alto livello, ma anche corsi e workshop per vivere esperienze “da local”».

Le destinazioni più richieste

Norvegia – CartOrange la definisce la grande scoperta dell’estate 2022. Ad attirare sono le esperienze uniche che si possono vivere tra i fiordi: percorribili non solo in auto ma anche in traghetto o con treni panoramici, offrono soste in tranquilli villaggi e punti panoramici unici. Un viaggio di 6/9 giorni costa da 1.000 a 2.000€ a persona.

Islanda – Molto gettonata per i viaggi in piccoli gruppi di appassionati di natura ed escursioni, che tra avvistamento delle balene, navigazione tra gli iceberg, corse in motoslitta sui ghiacciai e relax nelle piscine termali proveranno esperienze indimenticabili. Inoltre la stagione per visitare questo Paese oggi si è allungata, con partenze anche a settembre per avvistare l’aurora boreale. Le proposte CartOrange 6/9 giorni vanno da 1.000 a 2.000€ a persona.

Sicilia – Un tesoro a due passi da casa. Tra i viaggi più cliccati, non è più sinonimo della classica vacanza solo mare. La formula on the road di CartOrange è un tour ricco di esperienze “instagrammabili” tra street food, vini locali, scoperta del patrimonio culturale greco-romano e avventure sull’Etna. Prezzi da 1.000 a 2.000€ a persona per 13/16 giorni.

New York – Una proposta pensata appositamente per le famiglie, in una destinazione che nonostante le 9 ore di volo viene ormai considerata “a portata di mano” quanto le capitali europee. La metropoli offre tantissimo anche ai bambini: con CartOrange si possono vedere gli spettacoli di Broadway tratti dai classici Disney, visitare il negozio Build-a-Bear per costruirsi un pupazzo personalizzato da portare a casa, fare un tour in bus nei luoghi dell’universo Marvel e DC, visitare l’acquario degli squali a Coney Island e salire sulla storica giostra a cavalli Jane’s Carousel. 6/9 giorni da 1.000 a 2.000€ a persona.

Scozia – Terra selvaggia di laghi e di mare: tra i bacini scintillanti, le onde del mare del nord, le baie in cui nuotano i delfini e gli scorci incredibili offerti da isole e porticcioli, la Scozia è la meta ideale per gli amanti della fotografia paesaggistica e naturalistica. I prezzi per 6/9 giorni vanno da 1.000 a 2.000€.

Danimarca – Una proposta perfetta per una breve fuga all’insegna dell’ecosostenibilità. Tutto è concentrato a Copenaghen e nelle sue vicinanze: la piscina galleggiante di Islands Brygge, il noleggio gratuito di kayak attraverso il porto e i canali, il museo vichingo a Roskilde, il pittoresco villaggio di Svaneke sull’isola di Bornholm, la visita al quartiere hippy di Christiania. Per una vacanza da 2 a 5 giorni il prezzo va da 500 a 1.000€ a persona.

Grecia (Creta) – Non solo spiaggia: anche meraviglie naturale con le Gole di Samarià, natura incontaminata all’isola di Chrissi, arte e storia a Kalidon (la Spinalonga dei veneziani). Ideali per i bambini le escursionia bordo di barche con il fondo trasparente per ammirare la vita sottomarina. Una vacanza di 6/9 giorni costa da 1.000 a 2.000€.

Portogallo, Madeira e Porto Santo – Una combinazione che unisce il fascino della città di Lisbona, con i suoi tesori d’arte e storia, gli scenari tropicali dell’isola di Madeira, in mezzo all’Atlantico, e la natura selvaggia della vicina isola di Porto Santo, esplorabile con facili trekking. Un viaggio da 13/16 giorni con prezzo da 2.000 a 3.000€.