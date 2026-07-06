Michele Tommasi è il nuovo ambasciatore d’Italia in Senegal: assume l’incarico a Dakar

Nuovo incarico nella rete diplomatica italiana. Michele Tommasi ha assunto oggi le funzioni di ambasciatore d’Italia in Senegal, prendendo ufficialmente servizio a Dakar. Lo ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Originario di Cosenza, dove è nato il 6 luglio 1965, Tommasi vanta un lungo percorso nella diplomazia italiana, iniziato con l’ingresso nella carriera diplomatica il 23 settembre 1996.

Una carriera tra Mediterraneo, ONU, Russia e Africa

Dopo il primo incarico alla Direzione Generale del Personale e dell’Amministrazione della Farnesina, nel 1999 è stato nominato Primo Segretario commerciale a Rabat, in Marocco.

Nel 2003 ha assunto l’incarico di Console a Smirne, in Turchia, per poi rientrare a Roma nel 2007, dove ha prestato servizio prima presso la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente e successivamente alla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa.

Nel 2010 è stato destinato a New York come Primo Consigliere della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, esperienza seguita dall’incarico di Vice Capo Missione dell’Ambasciata italiana a Mosca, ricoperto a partire dal 2014.

Rientrato alla Farnesina nel 2018, ha lavorato nell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione della Segreteria Generale e successivamente presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza.

Da Khartoum a Dakar

Nel 2022 Michele Tommasi è stato nominato ambasciatore d’Italia a Khartoum, in Sudan, affrontando una delle sedi diplomatiche più complesse del continente africano.

Dal 2026 è stato designato ambasciatore d’Italia presso la Repubblica del Senegal e da oggi ha assunto ufficialmente l’incarico a Dakar.

La nomina si inserisce nell’ambito del rafforzamento della presenza diplomatica italiana nell’Africa occidentale, area di crescente rilevanza per la cooperazione internazionale, le relazioni economiche, la gestione dei flussi migratori e i rapporti con le comunità italiane presenti nella regione.