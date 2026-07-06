Genova rafforza i legami con gli italiani negli USA: missione istituzionale a New York nel segno dell’emigrazione

Una missione istituzionale per rafforzare il legame storico tra Genova e gli Stati Uniti, valorizzando il ruolo della comunità italiana d’America e rilanciando nuove opportunità di collaborazione economica, culturale e turistica.

È questo l’obiettivo della delegazione del Comune di Genova, arrivata a New York in occasione dell’approdo della Amerigo Vespucci nell’ambito del suo Tour Mondiale.

Guidata dalla sindaca Silvia Salis e dall’assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin, la missione è iniziata il 4 luglio, in concomitanza con le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

L’incontro con la comunità italiana

Uno dei momenti più significativi della visita è stato l’incontro con una numerosa rappresentanza della comunità italiana di New York.

La delegazione ha partecipato alla Santa Messa celebrata nella storica Old Saint Patrick’s Cathedral da don Luigi Portarulo insieme al cappellano della Nave Amerigo Vespucci, don Michele Mangialardi.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, che ha voluto rendere omaggio alle migliaia di liguri e italiani che, proprio dal porto di Genova, partirono nei secoli scorsi alla ricerca di una nuova vita negli Stati Uniti.

Silvia Salis: “Genova e New York unite dalla storia dell’emigrazione”

Nel suo intervento, la sindaca Silvia Salis ha ricordato il profondo legame che unisce le due città.

“Genova e New York hanno un’anima in comune. Sono due città di porto, città dove le persone arrivano, si fermano e ripartono. Dal nostro porto sono partiti milioni di italiani con valigie piene di sogni e coraggio; a Ellis Island hanno trovato la possibilità di costruire un futuro e contribuire a rendere grande l’America.”

Salis ha sottolineato anche il valore dell’integrazione e dell’accoglienza.

“Il sogno americano è stato costruito anche dalle comunità di immigrati. Gli italiani si sono integrati affrontando sacrifici e difficoltà. Le loro storie ci insegnano ancora oggi il valore dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’accoglienza.”

Il dialogo con gli italiani d’America

La missione ha previsto anche un incontro con John F. Calvelli, presidente della National Italian American Foundation.

Il confronto ha permesso di individuare nuove opportunità di collaborazione tra Genova e la comunità italo-americana, con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni nei prossimi mesi.

La giornata si è conclusa con il ricevimento ufficiale a bordo della Nave Amerigo Vespucci, alla presenza del ministro Andrea Abodi e dell’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci.

Ellis Island, simbolo dell’emigrazione italiana

Il programma della missione prosegue con nuovi incontri dedicati alle associazioni dei liguri nel mondo e agli Ambasciatori di Genova nel Mondo, oltre a una presentazione della città rivolta alla stampa specializzata e ai tour operator statunitensi.

È prevista anche una visita a Ellis Island, luogo simbolo dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti, attraverso il quale sono transitati milioni di connazionali in cerca di un futuro migliore.

La missione conferma la volontà di Genova di rafforzare il rapporto con gli italiani all’estero, valorizzando una storia comune che continua ancora oggi a rappresentare un ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti.