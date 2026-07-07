Ecuador e Repubblica Dominicana avviano i negoziati per un accordo commerciale

L’Ecuador e la Repubblica Dominicana compiono un nuovo passo verso il rafforzamento delle relazioni economiche. I due Paesi hanno infatti avviato ufficialmente i negoziati per la sottoscrizione di un accordo commerciale destinato ad ampliare l’accesso ai rispettivi mercati e a favorire la crescita degli scambi bilaterali.

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Produzione, del Commercio Estero e degli Investimenti dell’Ecuador, spiegando che l’obiettivo dell’intesa è creare un quadro normativo più chiaro e stabile per facilitare il commercio e migliorare la competitività delle imprese di entrambi i Paesi.

I temi al centro dei negoziati

Nel corso della prima sessione di lavoro, le delegazioni hanno affrontato i principali capitoli che costituiranno il futuro accordo.

Tra i temi discussi figurano l’accesso ai mercati, le regole di origine delle merci, la facilitazione degli scambi commerciali, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, gli strumenti di difesa commerciale, i meccanismi di risoluzione delle controversie e gli aspetti istituzionali necessari all’attuazione dell’intesa.

La seconda tornata negoziale è già prevista nelle prossime settimane e si svolgerà in presenza nella Repubblica Dominicana.

Scambi commerciali in crescita

I dati confermano il crescente peso delle relazioni economiche tra Quito e Santo Domingo.

Nel 2025 le esportazioni ecuadoriane verso la Repubblica Dominicana hanno raggiunto i 148 milioni di dollari, mentre le importazioni si sono fermate a 19 milioni di dollari, consentendo all’Ecuador di registrare un surplus commerciale di 128 milioni di dollari.

Il trend positivo è proseguito anche nel 2026: nel primo trimestre dell’anno le esportazioni ecuadoriane verso il Paese caraibico sono aumentate dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Opportunità anche per le imprese italiane

L’avvio dei negoziati viene seguito con interesse anche dagli operatori economici internazionali, compresi quelli italiani presenti nei due mercati.

Un accordo commerciale tra Ecuador e Repubblica Dominicana potrebbe infatti favorire una maggiore integrazione economica nell’area latinoamericana e caraibica, creando nuove opportunità per le imprese impegnate nelle filiere dell’agroalimentare, della logistica, della manifattura e dei servizi, settori nei quali l’Italia vanta una presenza consolidata e crescenti interessi commerciali.