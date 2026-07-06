Amerigo Vespucci protagonista a New York per i 250 anni dell’Independence Day USA

L’Italia è stata tra i protagonisti delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Independence Day degli Stati Uniti grazie alla presenza della Amerigo Vespucci, che ha preso parte alla spettacolare Sail4th250 – International Naval Review, la grande parata navale organizzata a New York sul fiume Hudson.

Lo storico veliero della Marina Militare ha sfilato insieme a oltre cinquanta grandi navi e unità navali provenienti da tutto il mondo, percorrendo il tratto compreso tra il Ponte di Verrazzano e il George Washington Bridge, con il suggestivo passaggio davanti alla Statua della Libertà, simbolo universale di libertà e porta d’ingresso per milioni di emigranti, compresi tantissimi italiani.

L’Italia protagonista delle celebrazioni americane

La partecipazione dell’Amerigo Vespucci rappresenta uno dei momenti più significativi della Campagna Nord America 2026, nuovo capitolo del tour mondiale iniziato a Genova il 9 maggio scorso.

Il veliero continua così la sua missione di ambasciatore dell’Italia nel mondo, promuovendo il patrimonio culturale, le tradizioni marinare, il Made in Italy e il dialogo tra i popoli.

L’iniziativa rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti, uno degli eventi più importanti della storia americana, che in questi mesi vede la partecipazione di istituzioni e delegazioni provenienti da numerosi Paesi.

Un simbolo dell’Italia nel mondo

Considerata da molti “la nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci rappresenta da oltre novant’anni un simbolo dell’eccellenza italiana e della formazione delle future generazioni di ufficiali della Marina Militare.

Ogni tappa del suo viaggio internazionale diventa anche un’occasione per raccontare l’Italia all’estero attraverso cultura, innovazione, tradizioni e diplomazia.

Il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è promosso dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare, con il supporto di Difesa Servizi.

Un ponte tra Italia e Stati Uniti

La presenza del veliero italiano a New York assume un significato particolare anche per la comunità degli italiani d’America. Il passaggio davanti alla Statua della Libertà richiama la memoria dei milioni di emigranti italiani che, tra Otto e Novecento, arrivarono negli Stati Uniti inseguendo un futuro migliore.

Ancora una volta, l’Amerigo Vespucci si conferma non solo ambasciatrice dell’Italia nel mondo, ma anche simbolo del legame storico, culturale e umano che continua a unire Italia e Stati Uniti.