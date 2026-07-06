Renzi: “Nel 2027 il centrosinistra unito vincerà. Meloni punta al Quirinale e farà di tutto per prendere Vannacci”

Il centrosinistra deve presentarsi unito alle elezioni politiche del 2027 se vuole battere il centrodestra. Ne è convinto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in un’intervista a Sky TG24 ha ribadito la necessità di costruire una coalizione ampia, lanciando al tempo stesso un duro attacco a Giorgia Meloni e chiarendo la posizione del suo partito rispetto ad Alessandro Di Battista.

“Se il centrosinistra si divide, Meloni si prende il Quirinale”

Secondo Renzi, il risultato delle prossime elezioni dipenderà soprattutto dalla capacità delle forze di opposizione di presentarsi compatte.

“Se si farà la coalizione di centrosinistra? Certo. Nel 2027 la partita è molto semplice: se la sinistra sta insieme, vince la sinistra. Se stai diviso, Meloni si prende il Quirinale”.

Per il leader di Italia Viva non c’è nulla di anomalo nell’ipotesi che la premier possa ambire al Colle, ma critica le priorità del governo.

“Non c’è niente di eversivo nel fatto che Meloni voglia andare al Quirinale. È un fatto politico criticare il fatto che Meloni si stia preoccupando di cambiare la legge elettorale senza preferenze e di trovare il modo di andare lei al Quirinale. Si occupa di sé”.

Renzi si è detto fiducioso che la coalizione nascerà e ha rilanciato anche una proposta sul nome.

“Alleanza per la Costituzione va bene. A me piacerebbe anche ‘Rosa Bianca’, come i ragazzi che lottavano contro il nazismo”.

“Nessuna alleanza con Di Battista”

Renzi ha poi escluso qualsiasi ipotesi di alleanza con Alessandro Di Battista.

“Credo che Di Battista non si alleerà comunque, perché la sua partita è quella di giocare a sinistra. Se se la sente fa benissimo a farlo”.

Il leader di Italia Viva ha spiegato che la distanza è soprattutto politica, in particolare sulla politica estera.

“Se la linea politica che noi dobbiamo inseguire è quella che Alessandro Di Battista ha tenuto sulla politica estera, io non sono d’accordo con le sue posizioni sulla Russia e quindi è chiaro che non saremo nella stessa coalizione”.

Renzi ha anche azzardato un pronostico sulla data del voto, indicando il 20 maggio 2027 come possibile appuntamento con le urne.

“Meloni farà carte false per prendersi Vannacci“

Nel corso dell’intervista Renzi ha commentato anche i movimenti nel centrodestra, sostenendo che la presidente del Consiglio tenterà in ogni modo di riportare nell’alleanza Roberto Vannacci.

“Meloni farà carte false per prendersi Vannacci”.

Una battuta che arriva mentre il rapporto tra il leader di Futuro Nazionale e alcuni partiti della maggioranza continua a essere al centro del dibattito politico.

Attacco ai centri per migranti in Albania

Renzi ha infine rivolto un appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul tema della sicurezza e della gestione dell’immigrazione.

“Riporti in Italia i 600 agenti impiegati nell’inutile centro per migranti in Albania e li metta nelle stazioni e nelle strade delle nostre città. C’è bisogno di più controllo sul territorio”.

Per il leader di Italia Viva, il progetto dei centri in Albania rappresenta “uno scandalo assoluto” e un inutile spreco di denaro pubblico, sostenendo che da tre anni il governo “sta buttando i soldi dei contribuenti”.