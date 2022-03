Antonio Straccialini, italiano di 56 anni originario di Roseto degli Abruzzi, è rimasto vittima dell’attacco di uno squalo nelle acque dell’arcipelago di San Andrès, in Colombia.

Straccialini stava nuotando nei pressi di una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato attaccato dall’animale.

Ricoverato in ospedale è morto per le ferite riportate. L’uomo era emigrato dall’Abruzzo 20 anni fa ed era residente in Australia.