23 MARZO | Giornata del Design Italiano nel Mondo

Cento eventi, cento città, cento autorevoli protagonisti. Poltrone e divani, lampade, arredi, la creatività sarà in grande auge

Si celebra il 23 marzo la Giornata del Design Italiano nel Mondo, quinta edizione: la manifestazione che ottiene sempre un grandissimo successo, è promossa dal Ministero degli Esteri in collaborazione con enti e fondazioni, con Salone del Mobile di Milano e la Triennale.

Tante le iniziative in programma: cento eventi, cento città, cento autorevoli protagonisti. Poltrone e divani, lampade, arredi, la creatività sarà in grande auge.

Impegnatissime le ambasciate e gli istituti di cultura. La giornata si svolge in un impegno di capitali, e quest’anno sarà dedicato a Ri-Generazione. Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile. Uno stuolo di ambasciatori del design italiano, architetti, imprenditori, accademici, comunicatori, critici, presenteranno il top del disegno e della produzione italiana. Da non perdere.