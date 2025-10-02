A pochi mesi dall’approvazione della Legge 74/2025, che ha profondamente ridisegnato l’impianto della cittadinanza italiana per iure sanguinis, Natitaliani promuove domani a Siena il convegno nazionale “Cittadinanza Iure SANGUINIS dopo la Riforma del 2025. La risposta degli esperti”, in collaborazione con Europe Direct Siena, Università di Siena e con Il Sole 24 Ore come media partner.

La riforma ha introdotto limiti generazionali più rigidi, requisiti di residenza e nuovi vincoli per conservare la cittadinanza, aprendo scenari complessi e interrogativi di forte impatto giuridico e sociale. Il convegno intende offrire un confronto pratico e autorevole tra giuristi, istituzioni e operatori.

Avv. Flavia Di Pilla, Direttivo Natitaliani e promotrice dell’iniziativa, sottolinea: «Abbiamo voluto creare uno spazio di approfondimento qualificato, capace di offrire risposte concrete a dubbi e criticità della nuova legge. L’obiettivo è garantire chiarezza e uniformità applicativa, evitando che interpretazioni divergenti possano penalizzare cittadini e famiglie».

Daniel Taddone, Presidente di Natitaliani, mette in luce i nodi critici della riforma: «La classificazione dei cittadini italiani in cinque categorie, con effetti retroattivi sui minori, rappresenta una violazione palese dell’Articolo 3 della Costituzione. Mai nella storia d’Italia la cittadinanza era stata revocata in base a criteri anagrafici arbitrari. Anche il cosiddetto ‘visto per oriundi’, che riserva appena 150 posti in tre anni, è una beffa per milioni di discendenti».

Claudia Antonini, Vicepresidente di Natitaliani, riporta la voce delle comunità all’estero: «In Brasile e in altri Paesi abbiamo riscontrato disorientamento e frustrazione. La propaganda ha generato confusione, mentre le nuove norme hanno creato incertezza anche tra le istituzioni internazionali. L’accentramento delle pratiche al Ministero degli Esteri, basato su documenti cartacei e procedure farraginose, non è una modernizzazione, ma una regressione che rischia di limitare diritti fondamentali».

Avv. Maristella Urbini, Vicepresidente di Natitaliani, conclude: «Il ruolo di Natitaliani è oggi strategico: siamo un ponte tra comunità italiane nel mondo e istituzioni italiane. La nostra missione è vigilare sull’applicazione della legge, garantendo rispetto della Costituzione, uniformità interpretativa e strumenti concreti di tutela per i cittadini». Il convegno di Siena – si legge in una nota dell’Associazione – rappresenta dunque un momento cruciale di riflessione e di proposta, in un quadro normativo che sta già producendo effetti rilevanti per milioni di italiani nel mondo.