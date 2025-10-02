“Le Olive Taggiasche liguri e la Carne Salada del Trentino ottengono il riconoscimento IGP, l’Italia dimostra ancora una volta che qualità, la tradizione e il legame con il territorio sono la vera forza competitiva della nostra agricoltura”, così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida saluta l’iscrizione delle due nuove eccellenze nel registro delle IGP.

“Il mio impegno e quello del Masaf – prosegue Lollobrigida- è garantire a queste eccellenze nuove opportunità di crescita e affermazione sui mercati e il sistema delle indicazioni geografiche è la via da seguire per proteggere i nostri prodotti e distribuire valore a tutti gli operatori”.

Con le registrazioni delle “Olive taggiasche liguri”e la “Carne salada del Trentino” nel registro delle Indicazioni geografiche protette, l’Italia raggiunge 895 riconoscimenti IG, confermandosi leader in Europa. Il sistema delle indicazioni geografiche vale 20,337 miliardi di euro alla produzione, e porta all’estero prodotti per 11,6 miliardi di euro.