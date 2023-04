CGIE, ecco le nomine governative: per la prima volta c’è un eletto all’estero ex membro di governo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’8 aprile 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo scorso con il quale si nominano i membri facenti parte della componente governativa del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Per la prima volta farà parte del CGIE un eletto all’estero ex membro di governo. Ci sarà infatti anche Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE, ex senatore ed ex Sottosegretario agli Esteri. Non era mai successo che un eletto all’estero, ex membro di un esecutivo, facesse parte del Consiglio Generale.

Con la presenza di un ex membro di governo, il CGIE dovrebbe aumentare la propria autorevolezza, anche nei confronti dello stesso esecutivo e del Parlamento. Non che finora non l’abbia avuta, ma alla fine sappiamo tutti molto bene che nella politica italiana gli italiani all’estero vengono sempre tenuti lì in un angoletto, considerati un po’ l’ultima ruota del carro.

LE NOMINE GOVERNATIVE

a) per le associazioni nazionali dell’emigrazione:

dott. Matteo Bracciali (A.C.L.I.); dott. Antonio Inchingoli (M.C.L); dott. Oscar De Bona (U.N.A.I.E.); cav. Paolo Dussich (C.T.I.M.); sen. Ricardo Antonio Merlo (MAIE); dott. Antonio Pagliara (U.I.M.); dott. Franco Dotolo (MIGRANTES).

b) per i partiti che hanno rappresentanza parlamentare:

dott. Vincenzo Zaccarini (Fratelli d’Italia); dott. Alessandro Boccaletti (Lega per Salvini Premier); dott. Antonio Cenini (FI); on. Luciano Vecchi (PD).

c) per le confederazioni sindacali e i patronati:

sig. Filippo Ciavaglia (C.G.I.L.); dott. Gianluca Lodetti (C.I.S.L.); dott.ssa Maria Imburgia (U.I.L.); cav. Gian Luigi Ferretti (U.G.L.); dott. Daniele Caratelli (C.I.S.A.L.); dott. Domenico Cutolo (CONF.S.A.L.).

d) per la Federazione nazionale della stampa italiana (F.N.S.I.):

dott. Raffaele Lorusso.

e) per la Federazione unitaria della stampa italiana all’Estero (F.U.S.I.E.):

dott. Giovanni Luigi Cretti.

f) per l’organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri:

dott. Pancrazio Raimondo (C.G.I.L./C.I.S.L./U.I.L.).