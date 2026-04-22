Fedriga negli Stati Uniti: focus su Trieste e corridoio Imec

Missione negli Stati Uniti per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che da Washington rilancia il ruolo strategico del territorio nel sistema delle connessioni economiche globali.

“È fondamentale, in vista delle scelte che verranno intraprese sul corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, Imec, ribadire il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di Trieste e del suo porto, snodo cruciale per le connessioni con il Far East e l’Europa centrale e meridionale”.

Trieste hub logistico tra Europa e Asia

Al centro dell’intervento il valore strategico di Trieste e del suo porto, considerato uno dei principali hub logistici per i collegamenti tra Europa e Asia. In particolare, Fedriga ha richiamato l’importanza del corridoio IMEC, progetto che mira a rafforzare i flussi commerciali tra India, Medio Oriente ed Europa.

L’intervento è avvenuto nel corso di un evento ospitato presso la residenza dell’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, dedicato ai temi dell’economia e dell’innovazione nei rapporti bilaterali tra Italia e Usa.

Rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti

All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini. Fedriga, ringraziando l’ambasciatore Mariangela Zappia per l’invito e l’organizzazione del forum, ha sottolineato il valore strategico della missione negli Stati Uniti.

L’obiettivo, infatti, è quello di consolidare relazioni che vadano oltre il semplice ambito economico, rafforzando i legami istituzionali e le opportunità di collaborazione tra i due Paesi.

FVG protagonista nei nuovi scenari globali

Nel suo intervento, Fedriga — anche nella veste di presidente della Conferenza delle Regioni — ha ribadito l’importanza di posizionare il Friuli Venezia Giulia come snodo centrale nei nuovi equilibri del commercio internazionale.

Un ruolo che passa attraverso infrastrutture efficienti, capacità logistica e una posizione geografica strategica, elementi che rendono Trieste un punto chiave per il futuro delle rotte commerciali tra Europa e Far East.