Carta d’identità elettronica per gli italiani all’estero, M5S Iv e Pd: “Grazie alla Farnesina”

I parlamentari eletti all’estero Siragusa (M5S), Ungaro (Iv), Schirò (Pd), La Marca (Pd) e Carè (Iv), a proposito del successo della sperimentazione della carta d’identità elettronica per gli italiani all’estero, dichiarano: “I risultati di questo Governo, anche per quel che concerne le politiche destinate agli italiani all’estero, sono il risultato di una volontà e di un lavoro condiviso tra i partiti della maggioranza. Non si può prescindere da questo”.

“Ovviamente – proseguono – accogliamo con favore la notizia del successo della sperimentazione e della prossima sua estensione a tutta la Francia. Ringraziamo perciò la Farnesina per tutto il lavoro che sta svolgendo nella realizzazione di questo importante progetto”, concludono i deputati.