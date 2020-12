Caratteristiche, benefici e proprietà curative dell’Aloe vera

L’uso di questa pianta è di lunga tradizione in diverse parti del mondo visti i tanti benefici che si sono riscontrati nel corso degli anni, verificati inizialmente solo con l’esperienza ma oggi confermati anche da alcune ricerche scientifiche. Si tratta dell’Aloe vera, utilizzata nei prodotti di consumo sia per uso esterno che interno per via delle sue proprietà. Ad essere utilizzate per l’estrazione sia del gel (per uso esterno) che del succo (per uso interno), sono le foglie di questa pianta che si può anche coltivare facilmente sul balcone.

Il gel e il succo d’Aloe sono davvero molto versatili e possono essere utilizzati al bisogno in tante situazioni. I principali benefici dell’Aloe Vera riguardano: apparato gastro-intestinale, sistema immunitario, azione antibatterica, azione antivirale, azione antiossidante e azione disintossicante.

Nel tempo si è capito che l’Aloina, principio attivo antrachinonico naturalmente presente nella pianta, soprattutto se assunto con continuità, è irritante per la mucosa intestinale con un effetto lassativo molto rilevante, ecco perché tutti (o quasi) i prodotti attualmente in commercio a base di Aloe, da assumere per via interna, sono stati sottoposti ad un trattamento che priva il succo di questa sostanza. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, dovute principalmente ai mucopolisaccaridi contenuti nella pianta, l’Aloe è utilizzata anche per problemi molto comuni come colite, gastrite e altri tipi di infiammazioni. uno dei motivi principali per cui si assume succo di Aloe vera è proprio quello di stimolare le naturali difese dell’organismo nei periodi in cui è maggiormente provato, dunque in autunno, in inverno o nella fase di passaggio da una stagione all’altra.

“L’Aloe vera contiene anche una miniera di sali minerali e vitamine oltre che di altre sostanze utili al benessere del nostro organismo. La ricchezza di questa sinergia di componenti – spiegano ai nostri microfoni gli esperti della farmacia online Viata – rende questa pianta ottima anche per le sue proprietà disintossicanti e antiossidanti, in grado dunque di combattere i radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento delle cellule del nostro corpo”. Ecco perché assumendo succo di Aloe spesso si notano miglioramenti a livello della pelle, dei capelli e delle unghie. Inoltre, assumere il succo può aiutare a depurare l’organismo, proteggere il cuore e la pelle, aiuta le gengive e la bocca salvaguardando la salute dentale, riduce le infiammazioni e regola gli zuccheri nel sangue.

Ma non solo: l’aloe può essere usata come lozione antiforfora, scrub fai-da-te, crema o maschera per il viso, per il corpo o per le mani screpolate, come rimedio naturale per le scottature solari e per le punture di insetti, come impacco pre-shampoo, rimedio post-rasatura e gel naturale per massaggi e dolori muscolari, come rimedio naturale per le gengive arrossate, per massaggiare i piedi stanchi, e anche in caso di acne.