CANADA | Montreal, l’emigrazione italiana in mostra in Québec

Si svolgerà dal 10 marzo al 9 gennaio 2022 in Canada la mostra “Montreal à l’italienne”, organizzata da Pointe-à-Callière Montreal in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal.

Lo scopo dell’esposizione – si spiega in una nota – è di raccontare la vita quotidiana dei primi immigrati italiani a Montreal e l’evoluzione della comunità italiana durante lo scorso secolo, quando una nuova ondata di immigrazione dall’Europa arrivò in Québec e a Montréal portando in Canada migliaia di italiani.

Verranno mostrate tradizioni, valori e costumi della comunità italiana attraverso gli oggetti riportati dall’Italia o realizzati una volta giunti a destinazione. Tra questi oggetti, spiccano quelli legati alla tradizione culinaria, le fotografie storiche, i documenti audiovisivi e i documenti d’archivio, tutte testimonianze che raccontano i luoghi frequentati dagli italo- montrealesi come i caffè, la chiesa e il lavoro alle ferrovie.

In Canada vive una fortissima comunità italiana, molto bene organizzata, che ha contribuito grandemente alla crescita e allo sviluppo del paese nordamericano.