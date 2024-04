Nell’ambito delle iniziative promozionali a favore del vino italiano previste per il 2024, Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la 29esima edizione delle ‘Grandi degustazioni del vino italiano in Canada’.

La manifestazione si articola in due tappe e quattro eventi in strutture attrezzate e di grande prestigio: tappa ovest a Vancouver il 28 ottobre 2024 e a Calgary il 30 ottobre 2024.seguita dalla tappa est a Toronto il 4 novembre 2024 e a Montréal il 6 novembre 2024.

L’evento ha conquistato un ruolo di primaria importanza nel panorama degli eventi promozionali dedicati al vino in Canada e si conferma come l’appuntamento commerciale di riferimento sul vino italiano per i professionisti di settore canadesi.

Nel 2023 le importazioni di vino sono state di circa 2,7 miliardi di dollari canadesi, rappresentando un calo in valore dell’8,8% rispetto al 2022. In quantità, le importazioni, pari a 375 milioni di litri, hanno invece registrato una diminuzione del 10,2% sul 2022.