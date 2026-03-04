Il caffè non è più soltanto un gesto automatico legato alla routine quotidiana. In Italia sta emergendo un nuovo modo di vivere la tazzina: più consapevole, modulabile e in linea con i ritmi personali. A confermarlo sono i dati più recenti, che raccontano un vero e proprio boom del caffè decaffeinato nel 2026.

Secondo le stime di Global Growth Insights, il mercato globale del decaffeinato nel 2025 ha raggiunto un valore di circa 2,7 miliardi di dollari e nel 2026 sfiorerà i 3 miliardi, con una crescita dell’11%. Le previsioni di Mordor Intelligence indicano inoltre un tasso annuo composto del 6,6% tra il 2025 e il 2030. Numeri che fotografano un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo.

In Italia 8 persone su 10 alternano espresso e decaffeinato

Anche nel Paese simbolo dell’espresso, la tendenza è evidente. Un’indagine SWOA (Social Web Opinion Analysis) condotta da Nescafé Dolce Gusto su un campione di 1.200 utenti web tra i 20 e i 50 anni mostra come l’82% degli italiani alterni il caffè tradizionale con il decaffeinato almeno una volta al giorno.

Quella che un tempo poteva sembrare una rinuncia oggi diventa una scelta consapevole. Se in passato il consumo di caffè era concentrato soprattutto al mattino (14%), oggi quasi un italiano su due (49%) dichiara di gestirlo in modo più articolato, scegliendo diverse tipologie in base ai momenti della giornata.

Per il 73% degli intervistati, il decaffeinato è coerente con il proprio stile di vita; il 59% lo considera un’opzione moderna e intelligente; il 44% lo definisce un caffè “completo”, senza differenze sostanziali in termini di gusto e soddisfazione rispetto all’originale.

La “Caffeine Conscious Generation” e il consumo su misura

Gli esperti parlano di “Caffeine Conscious Generation”, una generazione che sceglie di modulare l’assunzione di caffeina in base ai propri ritmi. Il caffè non perde il suo valore simbolico e sociale, ma diventa un rituale flessibile, adattabile ai diversi momenti della giornata.

Alla base di questa evoluzione c’è una crescente attenzione allo stile di vita: il 60% degli italiani afferma che le proprie abitudini quotidiane influenzano in modo significativo le scelte legate al caffè. Tra le motivazioni principali emergono il desiderio di una routine serale più regolare (56%) e la ricerca di pause più distese durante la giornata lavorativa (48%).

Quando si sceglie il decaffeinato

I nuovi rituali parlano chiaro. Il decaffeinato viene scelto soprattutto:

la sera e nel dopo cena (48%), come rito pre-sonno;

nel pomeriggio (42%), durante le pause di lavoro;

dopo pranzo (35%), come alternativa più leggera al classico espresso.

Non manca la dimensione relazionale: il 66% degli italiani preferisce consumare il decaffeinato in compagnia, soprattutto con il partner (32%) o in famiglia (24%). Per il 36% si tratta di un’abitudine consolidata da anni; per il 24% è una scelta più recente, maturata insieme a una maggiore consapevolezza.

Un mercato in espansione tra gusto e libertà di scelta

In questo contesto di trasformazione dei consumi, il segmento del decaffeinato si consolida come una delle aree più dinamiche del mercato del caffè. La crescita a doppia cifra nel 2026 conferma che il “deca” non è più un prodotto di nicchia, ma una componente stabile dell’esperienza italiana del caffè.

Dalla celebre frase attribuita a Voltaire – “Bevo quaranta caffè al giorno, per essere ben sveglio e pensare” – al nuovo approccio consapevole della “Caffeine Conscious Generation”, il rito del caffè continua a evolversi. Oggi più che mai, tra tradizione e innovazione, la tazzina si adatta ai tempi e ai bisogni di chi la sceglie.