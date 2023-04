BRASILE | Conferite onorificenze a 11 italo-brasiliani

L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ha conferito in nome del Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia a undici membri della comunità italiana in Brasile. Ecco chi sono

L’Ambasciatore d’Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ha conferito in nome del Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia a undici membri della comunità italiana in Brasile, tra cui il Segretario della Casa Civile – equivalente al capo di gabinetto – dello Stato di Rio de Janeiro, Nicola Miccione. In quest’ultimo caso, il riconoscimento è motivato dall’impegno dimostrato da Miccione nell’aver “promosso e sviluppato i rapporti bilaterali in tutti i settori con altissima professionalità e senso delle istituzioni”.

Insigniti anche il giornalista fondatore della Rivista Comunità Italiana, Pietro Domenico Petraglia, “instancabile promotore di questioni culturali bilaterali”, e promosso al rango di Grand’Ufficiale; l’amministratore delegato di Pirelli in America Latina, Cesar Alarcon, “figura di spicco tra le grandi aziende italiane e per essere sempre impegnato a sostenere le iniziative culturali italiane in Brasile”, si legge nelle motivazioni.

Azzarello ha conferito l’onorificenza anche all’imprenditore del settore agricolo, Luiz Biagi; al pittore Carlos Bracher; al responsabile dell’approdo della prima pianta Fiat in Brasile, Jack Correa; al console onorario a San Salvador de Bahia, Andrea Garziera; al medico Roberto Costantino Longoni; all’ingegnere Renato Malcotti; al dirigente del Palmeiras, società calcistica di origine italiana, Luiz Osvaldo Pastore, e a uno dei chef più prestigiosi del paese, considerato ambasciatore della gastronomia italiana in Brasile, Rosario Tessier.