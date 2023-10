Promuovere sempre di più all’estero il sistema cinematografico e dell’audiovisivo italiano. Con questo obiettivo la delegazione italiana guidata dalla sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, mercoledì 25 ottobre è arrivata a Tokyo per prendere parte alla 36/ma edizione del Tokyo International Film Festival.

“Il nostro impegno è quello di valorizzare il cinema italiano, attraverso i suoi grandi maestri e, per la prima volta, introducendo una nuova generazione di giovani talenti” ha affermato Borgonzoni.

“Il viaggio sarà quindi una nuova occasione per promuovere il nostro patrimonio cinematografico agli occhi del pubblico e del mercato straniero consolidando la posizione dell’Italia come destinazione di riferimento per le produzioni internazionali”.

Nel corso del Festival verranno presentati due titoli di successo della stagione: il film ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e ‘Dante’ di Pupi Avati, che sarà presente durante la proiezione.

Su iniziativa della stessa Borgonzoni, si svolgerà il 26 ottobre l’evento ‘Celebrating Connections Italy Japan’. La cerimonia, alla quale prenderanno parte la sottosegretaria, la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, sarà l’occasione per rafforzare il legame tra i due Paesi e promuovere nuove sinergie per un piano di coproduzioni cinematografiche.

L’appuntamento, condotto dalla giovanissima attrice Sara Ciocca, costituisce inoltre l’occasione per presentare in un palcoscenico internazionale i talent italiani di ieri, di oggi e di domani. Oltre a Pupi Avati, prenderanno parte all’evento il giovane attore Francesco Centorame e il musicista Giacomo Mazzucato.