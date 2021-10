Bolsonaro in visita privata in Veneto: organizza il deputato italo-brasiliano Lorenzato (Lega)

“Il primo novembre il presidente del Brasile Jair Bolsonaro arriverà con il suo aereo di stato a Venezia per poi raggiungere Anguillara Veneta (PD), nel pomeriggio sarà a Padova per una visita alla basilica di Sant’Antonio”. A confermare le voci che ormai si rincorrono da più di una settimana è, sul Mattino di Padova, Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea, italo brasiliano, deputato della Lega Nord eletto nella circoscrizione estera dell’America Latina.

Lorenzato è uomo molto vicino al presidente brasiliano: è proprio il deputato del Carroccio uno dei registi della visita privata di Bolsonaro nella terra delle sue origini, ad Anguillara.

“Dopo la partecipazione al G20, nel fine settimana a Roma, il presidente arriverà con sua moglie ed alcuni familiari dei suoi ministri per una visita privata ad Anguillara – fa sapere Lorenzato -, per realizzare il sogno di conoscere il paese dei suoi avi. Oltre ad Anguillara e a Padova, andrà anche a Pistoia, in visita al cimitero in cui sono sepolti 550 soldati brasiliani caduti durante la seconda guerra mondiale. Da capo delle forze armate Bolsonaro renderà omaggio ai nostri militari che contribuito a liberare l’Italia dal nazifascismo”.

“Questa visita è stata possibile grazie alla collaborazione di Dimitri Coin (trevigiano, parlamentare della Lega) che ben conosce il Veneto e che mi ha accompagnato ad Anguillara. Bolsonaro visiterà in forma privata i luoghi natali e passerà in municipio per ritirare la cittadinanza onoraria conferita dal consiglio comunale. Questo è un sogno che noi tutti italiani all’estero abbiamo, vedere la terra delle nostre origini”, conclude l’onorevole leghista.