Alternativa Popolare annuncia con convinzione e orgoglio la nomina del Dott. Francesco “Frank” Caracuta a Coordinatore della Campagna Elettorale per le elezioni dei Comites, del CGIE e del Parlamento – Circoscrizione Estero Europa, con effetto immediato. La nomina è stata formalizzata dall’On. Massimo Romagnoli, Responsabile Italiani nel Mondo, sentito il Presidente Paolo Alli. ￼

Questa scelta – riporta una nota – rappresenta molto più di un semplice incarico organizzativo: è l’avvio di una fase nuova, ambiziosa e determinata, che guarda con coraggio al futuro della rappresentanza italiana in Europa. Francesco Caracuta è stato individuato come figura capace di unire visione, concretezza, relazioni e capacità operativa, qualità oggi indispensabili per costruire una presenza forte, autorevole e radicata nei territori.

Il suo percorso associativo, imprenditoriale e la sua esperienza nella comunicazione politica a livello europeo costituiscono una base solida per guidare una macchina elettorale moderna, dinamica e capace di parlare agli italiani all’estero con linguaggio diretto, credibile e vincente. Come previsto nella nomina, avrà il compito di coordinare le attività organizzative, strategiche e operative della campagna, rafforzando la rete territoriale e relazionale di riferimento.

In un tempo in cui gli italiani nel mondo chiedono ascolto, presenza, tutela e prospettiva, Alternativa Popolare punta su una squadra che sappia trasformare il consenso in partecipazione e la partecipazione in rappresentanza vera. La nomina di Frank Caracuta va esattamente in questa direzione: dare energia, metodo e passione a un progetto politico che vuole tornare protagonista in Europa.

“A Francesco Caracuta affidiamo una responsabilità importante, ma anche una grande sfida: organizzare, motivare, collegare persone, territori e competenze per costruire insieme una stagione nuova per gli italiani all’estero. Abbiamo bisogno di uomini capaci, leali, determinati e con visione europea. Frank ha queste qualità e saprà interpretare questo ruolo con forza, intelligenza e spirito di servizio.”

Con questa nomina, Alternativa Popolare ribadisce la propria volontà di investire su figure serie, credibili e radicate, in grado di trasformare l’impegno politico in presenza concreta accanto alle comunità italiane in Europa.

È il momento di accelerare.

È il momento di costruire.

È il momento di sognare in grande e lavorare ancora più in grande.

Vamos Frank. L’Europa degli italiani ha bisogno di energia, coraggio e risultati. E questo è solo l’inizio.