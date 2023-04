Berlusconi sta meglio, reagisce alle cure

In serata ha chiamato al telefono durante la riunione del Consiglio dei ministri, parlando in particolare con la premier, Giorgia Meloni e con il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini

Silvio Berlusconi si sta recuperando. Almeno, così sembra. “Reagisce alle cure”, fanno sapere i medici. E’ ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardio toracica dell’Ospedale San Raffaele, il Cavaliere. Sembra stia reagendo alla strategia terapeutica in atto per “curare l’infezione polmonare in corso” e “limitare gli effetti negativi della iperleucocitosi patologica”, come precisato dal primario di anestesia e suo medico personale da 30 anni, Alberto Zangrillo, e dal professor Fabio Ciceri, ematologo.

“Sta riposando. Siamo più sollevati, c’è un miglioramento”, ha detto verso metà pomeriggio il fratello Paolo, in visita al San Raffaele. “Abbiamo la consapevolezza che è curato nel migliore dei modi e quindi siamo fiduciosi, poi c’è il bollettino medico che è stato emesso e spiega tutta la situazione”.

Tra i familiari presenti oggi al San Raffaele, oltre al fratello Paolo e al figlio Luigi, anche la figlia Marina. Hanno fatto visita all’ex premier anche l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, e il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che ha commentato: “C’è preoccupazione però siamo più ottimisti. L’ho visto molto meglio di ieri”.

Berlusconi in serata ha chiamato al telefono durante la riunione del Consiglio dei ministri, parlando in particolare con la premier, Giorgia Meloni e con il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini.