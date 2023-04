Berlusconi ricoverato, dal MAIE gli auguri di una pronta guarigione

"Al di là di ogni giudizio politico sull'uomo, Berlusconi rappresenta senza dubbio un pezzo di Storia italiana, non solo della politica, ma anche del costume, della società, dello sport, della televisione. Speriamo che presto possa essere dimesso dall'ospedale per riprendere con l'energia di sempre l'attività politica e parlamentare"

“Rivolgiamo al presidente di Forza Italia, Senatore Silvio Berlusconi, i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Anche all’estero rimbalza la notizia del suo ricovero e non sono pochi gli italiani nel mondo preoccupati per le condizioni di salute del leader azzurro. Al di là di ogni giudizio politico sull’uomo, Berlusconi rappresenta senza dubbio un pezzo di Storia italiana, non solo della politica, ma anche del costume, della società, dello sport, della televisione. Speriamo che presto possa essere dimesso dall’ospedale per riprendere con l’energia di sempre l’attività politica e parlamentare”. Lo dichiara in una nota il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo.