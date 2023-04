Berlusconi resta in ospedale, la visita del fratello Paolo e della figlia Marina

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. A fare visita all’uomo di Arcore il fratello Paolo e poi Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e storico amico di Berlusconi, che ha lasciato l’ospedale nel tardo pomeriggio, dopo una visita di oltre un’ora all’ex premier. Uscendo dall’ingresso di via Olgettina 60, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Quasi in serata è arrivata la primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, per fare visita al padre. La figlia maggiore è entrata come sempre dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un’auto con i vetri oscurati.

Affetto da una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, Berlusconi è ricoverato nella struttura milanese dallo scorso 5 aprile. Nell’ultima nota diramata dall’ospedale sulle sue condizioni di salute, i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parlavano di un “lento ma progressivo miglioramento”. A quanto si apprende, il prossimo bollettino medico potrebbe essere diffuso domani.