“Ho avuto l’onore e il piacere di partecipare alla celebrazione dei 50 anni di matrimonio di Paolo Piazza e Carmelina Canta, un traguardo di straordinario valore umano e simbolico, che rappresenta un esempio autentico di amore, rispetto reciproco, dedizione e solidità familiare”. Lo dichiara in una nota Massimo Romagnoli, Presidente V Commissione CGIE – Sistema Italia e Made in Italy, oltre che Responsabile Italiani nel Mondo per Alternativa Popolare.

“Cinquant’anni di vita condivisa costituiscono un risultato raro e prezioso, costruito giorno dopo giorno e coronato oggi dalla presenza affettuosa dei figli e dei nipoti, in un clima di serenità, partecipazione e profonda emozione.

Paolo Piazza è Consigliere COMITES (Comitato degli Italiani all’Estero) ed è Membro del Direttivo di Alternativa Popolare in Belgio. Rappresenta con serietà, impegno e senso delle istituzioni la comunità italiana nella circoscrizione di Genk, distinguendosi per la costante disponibilità e l’attenzione concreta verso i connazionali.

Nel suo ruolo istituzionale, Paolo Piazza è sempre presente nell’assistenza agli italiani all’estero, in particolare nel supporto per il rinnovo del passaporto, della carta d’identità e nella risoluzione delle problematiche amministrative e consolari.

Opera quotidianamente come punto di riferimento tra i cittadini e le istituzioni italiane, muovendosi con determinazione e spirito di servizio affinché i diritti degli italiani all’estero siano tutelati e rispettati.

Per me, Paolo Piazza è anche uno dei miei più stretti e fidati collaboratori politici, una persona leale, generosa e profondamente legata ai valori del servizio pubblico. Il rapporto che ci unisce va oltre il ruolo istituzionale ed è fondato su stima reciproca, fiducia e rispetto personale.

Accanto all’impegno civile e politico, Paolo Piazza conserva una grande passione sportiva: è un grande tifoso dell’AC Milan, ex calciatore di valore e, ancora oggi, a 70 anni, continua a praticare il calcio amatoriale, testimoniando energia, disciplina e spirito di squadra.

La celebrazione dell’anniversario è stata un momento di autentica condivisione e di orgoglio per l’intera comunità italiana in Belgio, che in Paolo e Carmelina riconosce valori solidi, esempi positivi e un forte senso di appartenenza.

A Paolo Piazza e Carmelina Canta rivolgo i miei più sinceri auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che il loro esempio continui a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutta la comunità italiana all’estero”, conclude Romagnoli.