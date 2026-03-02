A Bruxelles si è svolta la prima assemblea di Forza Italia all’estero, fortemente voluta dal Segretario nazionale e Vicepremier Antonio Tajani.

Un momento di grande partecipazione, entusiasmo e responsabilità, con tanti giovani pronti a impegnarsi per una visione della società fondata sulla persona e sulla libertà.

“Gli italiani nel mondo sono i nostri veri ambasciatori”, hanno dichiarato gli azzurri, “il loro contributo alla vita politica del Paese è fondamentale e va valorizzato sempre di più”.

Il Capo Dipartimento Italiani all’estero ed eurodeputato Salvatore De Meo ha sottolineato l’importanza di costruire il futuro del partito partendo dal tesseramento e dalla scelta diretta dei rappresentanti.

L’assemblea è stata aperta da Antonio Cenini, Coordinatore Europa, che ha evidenziato il “salto di qualità” dell’organizzazione all’estero e la nascita del primo coordinamento proprio a Bruxelles.

Eletto nuovo segretario Mattia De Grassi, che ha annunciato l’impegno immediato sui prossimi appuntamenti, a partire dal referendum sulla giustizia e dal rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero.