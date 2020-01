L’hit parade dei vip, nozze in vista per le celebrities, la rondinella ammiccante di Wanda Nara. Boom di news, pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Belen e Wanda, farfalla o rondinella. Wanda Nara ha postato una foto super sexy. Lady Icardi si è fatta fotografare a Parigi, vicino alla torre Eiffel, con addosso un cappotto nero, lasciato sapientemente aperto a mostrare una piccola rondine tatuata all’inguine. Come per la farfallina tatuata di Belen, è boom di like.

Baci a Madre Natura. Andrea Damante, ex boyfriend di Giulia De Lellis, ora felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez, è stato sorpreso a baciare Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Andrea, dopo vari tira e molla con la ex Giulia, pare intenzionato a voltare pagina.

Ritorni di fiamma. Gigi Hadid e Zayn Malik. Fra la modella e il cantante, ex degli One Direction, è riscoppiata l’intesa. Sono stati avvistati insieme nella notte di New York. La sorella Bella Hadid approverà la riconciliazione della coppia? Passione no-limits. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso alcuni giorni in Argentina.

Baci e coccole per Chechu. La sorella minore di Belenita è sempre più innamorata del suo ragazzo, e l’unione va alla grande.

Nozze in vista. Giorgio Mastrota, ex marito di Natalia Estrada, pare proprio intenzionato a fare sul serio con la compagna Florobeth Gutierrez. Chissà se inviterà alla cerimonia nuziale Natalia…Strepitosa Mercedesz. Memi, così alcuni fans chiamano la figlia di Eva Henger, si è mostrata su instagram in body e moonboot sulla neve. Scatto ad effetto per la biondissima opinionista tv, che ha raccolta numerosi like.

Courtney Cox e il mini show. Come in un episodio di Friends, l’attrice balla con la figlia Coco. Il video, postato su instagram, sembra un omaggio alla fortunata serie tv di 20 anni fa. Joker in manette. Joaquin Phoenix nei giorni scorsi è stato arrestato a Washington mentre partecipava ad una manifestazione sul clima. Leonardo di Caprio fa donazione all’Australia. L’attore hollywoodiano ha donato 3 milioni di dollari a un fondo australiano per un aiuto solidale.