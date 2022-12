BASILICATA | 200mila euro per i Lucani nel Mondo

Ammontano a duecentomila euro i fondi destinati per le attivita' per l'anno in corso mentre ammontano a centodiecimila euro i fondi recuperati dal Programma 2019

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimita’ il Programma annuale 2022 e il Programma triennale 2022-2024 dei Lucani nel Mondo. In particolare, ammontano a duecentomila euro i fondi destinati per le attivita’ per l’anno in corso mentre ammontano a centodiecimila euro i fondi recuperati dal Programma 2019 per progetti finanziati ma non realizzati e assegnati per nuove attivita’.

“Tante le iniziative in programma – spiega una nota – che hanno ottenuto il via libera dalla Commissione regionale dei Lucani nel mondo. Alla Federazione delle Associazioni e Circoli lucani in Piemonte per il progetto di promozione della Basilicata culturale-agroalimentare-turistica, sono stati assegnati 20 mila euro, all’Associazione culturale Circoli dei lucani – Bologna, per la realizzazione di attivita’ culturali mediante la rappresentazione della lucanita’ con mostre pittoriche e fotografiche destinati 10 mila euro e altrettanti all’Associazione Mutual Benefit Society “San Rocco Montescaglioso” per il progetto “Scritture a Vivavoce” dai lucani nel mondo, un laboratorio che nasce come spazio creativo a cui sono chiamati a partecipare autori di origine lucana con l’obiettivo, soprattutto per coloro che vivono all’estero, di tenere in vita la pratica e la scrittura di invenzione in lingua italiana.

Ottomila euro – continua la nota – sono i fondi destinati all’Associazione dei Lucani in Perù per la creazione della Piattaforma formativa digitale “Lucania” e 17 mila euro quelli a favore della Federazione delle Associazioni Lucane in Germania che ha presentato un progetto di promozione e valorizzazione della Basilicata e delle sue eccellenze enogastronomiche quali vino e olio in terra tedesca.

In riferimento alle somme rinvenienti dal Programma annuale 2019, la Crlm ha deciso di finanziare 13 nuovi progetti. La programmazione del triennio 2022-2024 ha come obiettivo primario il supporto a tutti i sodalizi affinche’ nessuno possa restare indietro anche alla luce degli avanzati sistemi di video-web-meeting che possono costituire un trampolino per il rafforzamento del network tra i circoli di tutto il mondo. Parola d’ordine, dunque, – e’ infine scritto – fare rete e creare relazioni tra tutte le associazioni lucane presenti nei quattro continenti”.