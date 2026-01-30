“La riforma che porta a 50 anni la validità della carta d’identità per gli over 70, inserita nel Decreto PNRR approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, è una grande vittoria, attesa da anni, soprattutto per i nostri pensionati all’estero, e che i vari governi di sinistra non hanno mai realizzato!”.

Lo dichiara l’On. Simone Billi, deputato della Lega eletto all’estero e Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo.

Per Billi “questa riforma è un altro risultato concreto di questo Governo di centrodestra, che ancora una volta si dimostra il Governo del fare nell’interesse della Comunità Italiana all’estero.

Ringrazio tutto il Governo per aver ascoltato la mia proposta, che porto avanti da diversi anni: già nel 2024 ho sollevato la questione in Aula ed ho presentato una proposta di legge dedicata; nei mesi successivi ho dialogato a lungo con i Ministeri competenti affinché questa riforma entrasse concretamente nei testi del nostro Governo.

Con questa misura si semplifica la vita a milioni di cittadini, si alleggerisce il lavoro dei Consolati e si dà finalmente una risposta di buon senso alle esigenze della Comunità Italiana nel mondo”.