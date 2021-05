AUSTRALIA | Italiani all’estero, Giacobbe (Pd) all’evento dei pugliesi di Sydney

Il senatore del Pd eletto all’estero, Francesco Giacobbe, lo scorso 16 maggio ha partecipato all’evento organizzato dalla Federazioni delle Associazioni Pugliesi di Sydney; l’evento “insieme apprendiamo e rafforziamo la nostra identità culturale” è stato organizzato in collaborazione con la regione Puglia nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione dei territori. All’evento hanno preso parte il Console Generale Andrea De Felip, il Cav. Felice Montrone, che ha coordinato le varie attività, ed il Presidente dell’Associazione Puglia il Cav. Gianni Carelli.

“Con queste esposizioni riuscite a portare all’attenzione di tutti quanto di meglio la regione Puglia possa offrire all’Italia come destinazione turistica eccezionale, come tradizioni culinarie, prodotti agricoli e tecnologie avanzate”, ha voluto sottolineare Giacobbe nel suo breve saluto. “Iniziative come la vostra rappresentano il valore aggiunto per uno sviluppo economico e sociale e un investimento per il futuro. Questa lungimiranza messa in campo dal Presidente Emiliano per la sua regione dovrebbe fare da monito per le altre regioni soprattutto del sud Italia – ha continuato il senatore del Pd -, un mio auspicio è un maggiore raccordo tra rappresentanti regionali ed eletti all’estero per una maggiore collaborazione e uno scambio di idee e prospettive per il futuro”.

Gli stessi concetti e i suoi complimenti Giacobbe li ha voluti ribadire con una lettera inviata al presidente della Puglia Michele Emiliano sottolineando la sua disponibilità a collaborare su altre tematiche messe in campo con l’approvazione del PNRR, per lo sviluppo e il valore del turismo di ritorno e le maggiori agevolazioni per i nostri connazionali ad accedere al bonus ristrutturazioni come veicolo per la valorizzazione delle abitazioni nei propri comuni e città di origine. “Anche per l’attuazione di questi progetti è di fondamentale importanza la collaborazione delle regioni e i rappresentanti eletti all’estero”, ha sottolineando il senatore.