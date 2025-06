Il CO.AS.IT. di Melbourne rinnova il proprio impegno per la promozione della lingua e cultura italiane in Victoria, con un approccio integrato fondato su innovazione didattica, continuità educativa e cooperazione istituzionale.

Con oltre cinquant’anni di esperienza, l’organizzazione conferma il suo ruolo di ponte tra le culture italiana e australiana.

“Il CO.AS.IT. – spiega l’amministratore delegato Marco Fedi – è pronto a guardare al futuro presentando proposte concrete e portandole avanti con determinazione e impegno, come sempre fatto nella sua lunga storia al servizio della comunità italiana in Victoria.

Tra le novità più significative – continua Fedi – stiamo lavorando alla possibilità di reclutare direttamente in Italia nuovi docenti, inserendoli in un percorso abilitante che includa formazione glottodidattica e accompagnamento all’inserimento professionale in Australia. Questo approccio – conclude – mira a rinnovare il corpo docente, colmando la carenza di insegnanti di lingua nel sistema scolastico del Victoria”.

Le iniziative strategiche che il CO.AS.IT. di Melbourne si propone di attuare per la promozione della cultura e della lingua italiana in Victoria comprendono: • Il rafforzamento della collaborazione con il Department of Education del Victoria. • L’attivazione di nuove sezioni bilingui nelle scuole primarie e secondarie. • La valorizzazione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo con l’evento Italy on Stage. • L’Istituzione di un Osservatorio Permanente sulle iscrizioni ai corsi di italiano. • L’accesso potenziato a risorse didattiche tramite il Resource Centre e la Biblioteca Universale Italiana.

Elemento distintivo dell’azione educativa del CO.AS.IT. è inoltre il programma di assistentato linguistico.

Ogni anno, giovani laureati italiani arrivano a Melbourne con visto temporaneo e si inseriscono nella vita scolastica locale.

Nel 2025 il programma coinvolge 25 assistenti, tutti in possesso di livello L2. L’intenzione per il prossimo futuro è di rafforzare ulteriormente il progetto attraverso l’attivazione di tirocini pre-partenza, percorsi abilitanti in Italia e un coordinamento più stretto con gli Enti Gestori.

A chiarire la visione che ispira le iniziative strategiche programmate dal CO.AS.IT. è sempre l’amministratore delegato Marco Fedi: “Il lavoro del CO.AS.IT. di Melbourne è espressione di una comunità attiva, consapevole e inclusiva. L’italiano, in Victoria, – spiega Fedi – non è solo una lingua di origine, ma una lingua scelta, amata e di prospettive future. Per questo, come CO.AS.IT. invitiamo tutte le istituzioni coinvolte, sia italiane, sia australiane, a sostenere una visione integrata e sistemica della promozione linguistica. In gioco – conclude l’amministratore delegato – non c’è solo l’insegnamento di una lingua, ma la coesione culturale, sociale e identitaria di una comunità, che ha saputo fare della diversità una ricchezza e uno strumento di promozione personale e collettiva”.