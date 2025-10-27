“Desidero esprimere pubblicamente un sincero e profondo ringraziamento all’Ambasciatore Paolo Crudele per il lavoro svolto con dedizione, equilibrio e passione nel corso del suo mandato a Canberra”. Lo dichiara in una nota l’On. Nicola Carè, deputato Pd eletto nella circoscrizione Estero, Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

“L’Ambasciatore Crudele – prosegue l’onorevole – ha rappresentato l’Italia con competenza e sensibilità, dimostrando sempre grande attenzione ai bisogni dei connazionali e al rafforzamento dei legami tra il nostro Paese e l’Australia.

Sotto la sua guida, l’Ambasciata d’Italia ha promosso con efficacia il dialogo istituzionale, la cooperazione economica, culturale e scientifica, valorizzando il contributo delle imprese italiane e sostenendo le nuove generazioni di italo-australiani che vogliono mantenere vivo il legame con le proprie origini.

Il suo stile sobrio ma incisivo, la capacità di ascolto e la vicinanza concreta alle nostre comunità hanno lasciato un segno profondo.

In anni complessi, segnati da sfide globali e da importanti trasformazioni, l’Ambasciatore Crudele ha saputo rafforzare il ruolo dell’Italia come interlocutore credibile, affidabile e vicino alle persone.

Desidero ringraziarlo, a titolo personale e istituzionale, per la collaborazione costante e per l’attenzione dimostrata verso le istanze degli italiani nel mondo, che ha sempre affrontato con serietà e spirito di servizio.

A lui vanno il mio più sentito apprezzamento e gli auguri più sinceri per i prossimi incarichi e per il futuro, certo che continuerà a onorare il nostro Paese con la stessa professionalità e dedizione che lo hanno sempre contraddistinto”, conclude Carè.