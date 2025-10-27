MADRID | L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha ospitato in Residenza un evento di celebrazione del lancio dell’alleanza strategica tra Beretta Holding S.A. e Serbal de los Cazadores, alla presenza di numerosi clienti e partner di entrambe le aziende.

Attraverso tale accordo, Beretta, storica eccellenza italiana, rafforza la sua posizione nei mercati spagnoli entrando nel capitale di Serbal de los Cazadores, armeria premium di riferimento nella penisola iberica, così inserita nell’ecosistema globale dell’azienda italiana.

Nel corso dell’evento sono stati esposti i fucili S06 EELL Sparviere Marco Polo e Beretta 486 Copernicus, due esempi unici dell’arte e della maestria italiana a marchio Beretta.