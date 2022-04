AUSTRALIA | Fedi (CO.AS.IT.): “Orgogliosi di aver fatto parte della Melbourne Italian Festa” [FOTO]

“Il CO.AS.IT. ringrazia la Camera di Commercio Italiana per l’organizzazione di uno splendido evento. Siamo orgogliosi di aver fatto parte della Melbourne Italian Festa. Anche quest’anno abbiamo portato alla Festa un contributo sociale e culturale oltre ad aver dato il nostro nome e il nostro logo a tutta la giornata: è il nostro contributo al ritorno di Lygon Street alla vitalità e vivacità che conosciamo e amiamo”. Lo dichiara Marco Fedi, Chief Executive Officer del CO.AS.IT., da Melbourne, Australia.

“Fin dalla sua fondazione nel 1968, il CO.AS.IT. offre servizi alla comunità italo-australiana. Il CO.AS.IT. – prosegue Fedi – mantiene una presenza forte a Carlton, attraverso i suoi servizi per gli anziani e per l’insegnamento dell’italiano, e attraverso la sua Società Storica e il suo Museo Italiano. La storia del CO.AS.IT. è connessa alla storia dell’integrazione della comunità italiana in Australia. Infatti, il CO.AS.IT. è stato parte integrante dello sviluppo del multiculturalismo in questo paese. Oggi l’influenza della cultura, dello stile e dell’innovazione italiana è visibile ovunque in Australia. Il CO.AS.IT. documenta la storia degli italiani in Australia: i migranti del periodo precedente alla seconda guerra mondiale, quelli del dopoguerra e i nuovi arrivati. Il CO.AS.IT. sostiene inoltre la cultura italo-australiana e gli studi italo-australiani”.