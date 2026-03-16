Rafforzare il rapporto tra le istituzioni italiane e la comunità residente in Australia. È stato questo il filo conduttore della visita istituzionale a Brisbane dell’ambasciatore d’Italia in Australia, Paolo Lener, che ha incontrato rappresentanti delle principali realtà italiane attive nel Queensland e nel Territorio del Nord.

La visita, come riportato dal Consolato d’Italia a Brisbane sui propri canali social, è iniziata con un incontro con lo staff del Consolato, ringraziato dall’ambasciatore per il lavoro svolto a favore dei quasi 25.000 cittadini italiani iscritti all’AIRE presenti nella circoscrizione consolare, oltre che per i servizi offerti ai cittadini australiani.

Incontro con Co.As.It. e attività sociali

Nel corso della missione l’ambasciatore ha visitato anche il Co.As.It. Brisbane, uno dei principali punti di riferimento per la comunità italiana locale.

Durante l’incontro, i dirigenti dell’organizzazione hanno illustrato le numerose attività di assistenza sociale rivolte soprattutto agli anziani della comunità italiana: circa 5.000 persone nel Queensland beneficiano dei servizi offerti dall’ente.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai programmi di promozione linguistica e culturale. Il Co.As.It., infatti, gestisce corsi curricolari di lingua italiana frequentati da oltre 26.000 studenti in circa 80 scuole dello Stato, contribuendo in modo significativo alla diffusione della lingua italiana tra le nuove generazioni.

Dialogo con imprese e istituzioni culturali

La visita dell’ambasciatore Lener è proseguita con un incontro con il Consiglio direttivo della Italian Chamber of Commerce in Queensland and Northern Territory.

Durante il confronto sono state analizzate le opportunità per rafforzare ulteriormente la presenza economica italiana nell’area, un territorio che negli ultimi anni ha registrato un crescente interesse da parte delle imprese italiane.

L’ambasciatore ha inoltre incontrato le dirigenti del comitato locale della Società Dante Alighieri, apprezzandone l’impegno nella promozione della lingua e della cultura italiana nella città australiana.

Il ruolo del Comites per la comunità italiana

La giornata si è conclusa con una riunione con il Com.It.Es. Queensland e Territorio del Nord.

Nel corso dell’incontro l’ambasciatore Lener ha sottolineato il dinamismo del Comitato e il suo impegno costante nella promozione di iniziative dedicate alla comunità italiana, oltre al sostegno ai nuovi arrivati e al coordinamento delle numerose associazioni presenti nel territorio.

La visita ha rappresentato un momento importante di confronto con una comunità italiana storicamente radicata in Australia, ma ancora oggi molto attiva nella promozione della cultura, dell’economia e dei legami tra Italia e Queensland.