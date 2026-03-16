Si è conclusa il 14 marzo in Cile la missione istituzionale della Regione Liguria in Sud America guidata dall’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti, promossa nell’ambito del progetto Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo.

La visita ha toccato Valparaíso, Limache e Santiago, con incontri con istituzioni, associazioni e rappresentanti della comunità italiana. A Valparaíso la delegazione ha visitato il Mirador Camogli, luogo simbolico dedicato agli antenati liguri, e la storica Scuola Italiana Arturo Dell’Oro, punto di riferimento per la diffusione della lingua e della cultura italiana.

Il programma è proseguito a Limache con la visita al club italo-cileno e si è concluso a Santiago presso la Società di Mutuo Soccorso L’Umanitaria di Santiago, fondata nel 1880 e tra le più antiche istituzioni italiane del Paese.

“Torniamo in Liguria con un patrimonio di relazioni molto importante – ha dichiarato Ripamonti – con l’obiettivo di rafforzare il legame con i liguri nel mondo e sviluppare nuove collaborazioni culturali, sociali ed economiche”.

Alla missione hanno partecipato anche rappresentanti della comunità italiana locale e dell’Associazione Ligure del Cile, che ha sottolineato il valore simbolico della visita: è la prima volta che un assessore della Regione Liguria si reca ufficialmente nel Paese per incontrare la comunità ligure residente.