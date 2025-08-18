Nella sede del Consolato d’Italia a Mar del Plata si è svolta la prima riunione del “Sistema Italia a Mar del Plata”, convocata dal Console Andrea Varischetti.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni italiane attive nella circoscrizione locale, oltre alla partecipazione del Comites di Mar del Plata.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le proposte per le attività culturali e promozionali da realizzare nel periodo settembre 2025 – febbraio 2026.

La Federazione delle Società Italiane di Mar del Plata e dintorni ha fatto sapere di aver presentato una serie di proposte da portare a termine nell’ambito della Settimana dello Sport, la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, e le celebrazioni legate alla presenza aereospaziale italiana.

L’iniziativa rappresenta un passo per integrare e coordinare gli attori del “Sistema Italia” nella zona, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la visibilità della cultura italiana nel contesto marplatense.