Il Comites di Buenos Aires ha espresso un messaggio di vicinanza e solidarietà al popolo della Sardegna, della Sicilia, della Calabria e di tutte le aree italiane recentemente colpite dal ciclone Harry, che ha provocato vittime e ingenti danni.

“In questo momento di dolore e difficoltà – si legge nella nota – ci uniamo al cordoglio per le vittime e alla preoccupazione per quanti hanno perso beni, lavoro e sicurezza”.

Il Comites sottolinea come la comunità italiana in Argentina avverta in modo profondo il legame con le terre d’origine, scegliendo di manifestare concretamente sostegno e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Nel messaggio viene inoltre espresso l’auspicio che le operazioni di ricostruzione e ripresa possano avvenire in tempi rapidi. “Invitiamo un abbraccio fraterno e solidale – conclude il Comites – certi che la forza e la resilienza delle comunità colpite sapranno affrontare e superare anche questa difficile prova”.

Un segnale di attenzione e partecipazione che conferma, ancora una volta, il forte legame tra gli italiani all’estero e il territorio nazionale, soprattutto nei momenti di emergenza e difficoltà.