ARGENTINA | Buenos Aires, il presidente del Pd Bonaccini incontra i responsabili dei circoli dem

Stefano Bonaccini, in Argentina per una visita istituzionale come Presidente della Regione Emilia Romagna, ha voluto rimarcare come fosse per lui importante incontrare i dirigenti del partito nel Paese dove risiede il più alto numero di cittadini italiani al mondo

Accompagnato da Fabio Porta, deputato eletto in Sudamerica, il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini ha incontrato a Buenos Aires i circoli del Partito Democratico.

L’incontro, introdotto dalla Segretaria del Circolo di Buenos Aires Ana Claps e dal Segretario della federazione argentina Daniel Antenucci, si è svolto presso la sede del PSOE, il partito socialista argentino.

Fabio Porta ha voluto ringraziare i circoli del partito in Argentina e i candidati alle ultime elezioni per il grandissimo lavoro e l’importante risultato ottenuto in condizioni difficili a causa di una campagna elettorale anticipata e della forte concorrenza delle altre formazioni politiche locali e nazionali.

Stefano Bonaccini, in Argentina per una visita istituzionale come Presidente della Regione Emilia Romagna, ha voluto rimarcare come fosse per lui importante incontrare i dirigenti del partito nel Paese dove risiede il più alto numero di cittadini italiani al mondo; un elemento, ha aggiunto, da tenere in considerazione anche in vista dello sviluppo di una specifica iniziativa a medio e lungo termine di rafforzamento del PD in Sudamerica.