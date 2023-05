Un francobollo per celebrare i 75 anni del Senato, “omaggio agli italiani emigrati all’estero”

“Il Senato è da sempre nel DNA dell’Italia, nei millenni e nelle sue diverse forme istituzionali e sociali, parte ineliminabile del suo patrimonio storico e culturale. Quella di oggi” che celebra il 75esimo anniversario della prima seduta di Palazzo Madama nell’Italia repubblicana, “è una giornata importante, la prima seduta dell’8 maggio 1948 venne dopo una guerra lacerante per il nostro paese e il Senatoè simbolo di speranza e ripartenza verso un futuro che di lì a poco sarebbe stato di benessere”. Così il ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante la cerimonia in Sala Maccari per la presentazione della moneta e del francobollo celebrativi dell’anniversario.

“Il francobollo – spiega Urso – è una piccola lente, un tassello che ricorda a noi e ai tanti italiani che lasciarono il Paese ciò da cui partivano. Ai tempi il francobollo serviva a comunicare tra le famiglie che rimanevano e quelle che partivano, e segna anche la storia dell’emigrazione italiana“.

Tutto ciò, ha concluso Urso “è stato reso possibile grazie alla Zecca, alle Poste italiane e all’istituto poligrafico che ringrazio: il francobollo esprime ogni giorno un piccolo segno di questo made in Italy che abbiamo voluto sottolineare nella nuova denominazione del ministero”.