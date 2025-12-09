L’Ambasciata d’Italia in Venezuela si unisce con profondo impegno alla commemorazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992.

Il suo scopo è quello di riaffermare la promozione dei diritti e del benessere delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della società e dello sviluppo.

Nel 2025, la comunità internazionale concentra la propria attenzione sul motto “Promuovere società inclusive per stimolare il progresso sociale”.

In questo contesto, ci uniamo per sottolineare l’importanza di costruire una società in cui le differenze siano accolte e l’inclusione sia alla base della nostra convivenza.

In linea con i valori dell’Unione Europea, l’Ambasciata d’Italia esprime il proprio sostegno all’evento “Capacità senza limiti”, organizzato dalla Delegazione dell’Unione Europea. Si terrà domenica 7 dicembre, dalle 9:00 alle 13:30, nella Plaza Cubierta dell’UCV.

L’Ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha sottolineato che: “L’Italia ribadisce il suo pieno impegno nei confronti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, riconoscendo che la piena inclusione è il pilastro che sostiene la dignità umana e la qualità di una società moderna. Il nostro impegno è quello di lavorare in modo coordinato per garantire che il progresso sociale sia un diritto tangibile per tutti”.