Nuovo incarico internazionale per Antonio Catino. L’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (Apamri) ha ufficialmente nominato l’imprenditore delegato per il Messico, rafforzando così la propria presenza all’estero e il legame con la comunità italiana nel Paese.

La decisione è stata deliberata dal presidente dell’associazione, Riccardo Di Matteo, insieme al segretario generale Michele Grillo, come riconoscimento dell’esperienza maturata da Catino in ambito internazionale e del suo impegno nella promozione del Made in Italy.

Chi è Antonio Catino

Antonio Catino è una figura di riferimento per gli italiani in Messico, con un profilo che unisce imprenditoria, innovazione e rappresentanza istituzionale.

Già vicepresidente della commissione Made in Italy del Comites, nel 2000 ha fondato il Catino Group, azienda specializzata nell’importazione di prodotti alimentari italiani, oggi attiva nei canali della grande distribuzione e della ristorazione.

Parallelamente, è impegnato nello sviluppo di reti commerciali internazionali per l’export di prodotti messicani e opera anche nel settore dell’innovazione tecnologica, consolidando un ruolo strategico nei rapporti economici tra Italia e Messico.

Il ruolo di Apamri e gli obiettivi della nomina

Fondata nel 2024, Apamri nasce con l’obiettivo di valorizzare il merito e il servizio civile, promuovendo figure che si distinguono per impegno e responsabilità nelle istituzioni e nella società.

La nomina di Catino si inserisce in questa strategia e punta a:

rafforzare la presenza dell’associazione in America Latina

sostenere la comunità italiana residente in Messico

promuovere il Made in Italy e le eccellenze italiane

favorire nuove opportunità di collaborazione economica e culturale

Un ponte tra Italia e Messico

Con questo incarico, Catino assume un ruolo chiave nel consolidamento dei rapporti tra Italia e Messico, due Paesi legati da forti relazioni economiche e culturali.

La sua esperienza imprenditoriale e il radicamento nel territorio messicano rappresentano un valore aggiunto per Apamri, che punta a rafforzare la propria rete internazionale e a sostenere gli italiani all’estero attraverso iniziative concrete e sinergie istituzionali.

Una nomina strategica per il sistema Italia

L’ingresso di Catino come delegato per il Messico conferma l’attenzione crescente verso le comunità italiane nel mondo e il loro ruolo strategico nella promozione del sistema Paese.

Un incarico che guarda al futuro, con l’obiettivo di creare nuove connessioni tra imprese, istituzioni e territori, valorizzando il contributo degli italiani all’estero come ambasciatori di cultura, innovazione e qualità.